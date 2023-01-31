Житель Апатитов убил знакомого ударом ножа в шею

Убийство произошло на улице Космонавтов в Апатитах. Фото: СКР по МО

В Апатитах заключили под стражу 43-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве. В ночь с 19 на 20 декабря он зарезал своего друга в одной из квартир на улице Космонавтов.

Обвиняемый и его жертва вместе выпивали.

- Потерпевший оскорбил злоумышленника, между мужчинами началась ссора. Обвиняемый взял нож и нанес удар в шею знакомого, от которого последний скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину апатитчанин признает.

Напомним: житель Мурманска убил друга и закопал его тело в снег. На приятеля мужчина напал с ножом.

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