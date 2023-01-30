В заброшенном поселке Мурманской области выступила группа «Русский размер»

Дорога до поселка плохая, добирались гости на снегоходах и санях. Фото: vk.com/nko.energy

28 января в поселке Гранитный Мурманской области прошло необычное мероприятие - ежегодная вечеринка «Бункер».

Гранитный - расселенный поселок, но каждый год здесь проходит музыкальное мероприятие в настоящем бункере. В этом году участие в нем приняли порядка 400 человек, а хедлайнером стала группа «Русский размер».

Дорога до поселка плохая, добирались гости на снегоходах и санях.

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