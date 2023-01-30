В Мурманской области 31 января ожидаются снегопады

В последний январский день погода одарит жителей Мурманской области снегопадами.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В последний январский день погода одарит жителей Мурманской области снегопадами. 31 января наш регион будет под влиянием циклона, смещающегося с центральной части Скандинавии на Кольский полуостров.
- Временами ожидается снег, ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8, местами -10-15, днем -1-6 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
1-2 февраля циклон переместится на побережье Мурмана, после чего снова пройдет снег, а на северо-западе области будет порывистый ветер.
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