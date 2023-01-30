Из Мурманской области в Белгород и Ростов отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Из Заполярья в другие регионы уехали три машины с гуманитарной помощью. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Мурманской области продолжает действовать проект «Единой России» «Север Помогает», в рамках которой северяне собирают гуманитарную помощь для новых регионов РФ, жителей городов, находящихся по обстрелами, и участников спецоперации.

- На прошлой недели мы отправили три машины общим весом 20 тонн в Ростов и Белгород, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: еще 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Заполярья в начале января.

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