В Мурманской области прочитали 15 тысяч имен погибших жителей блокадного Ленинграда

Жители Мурманской области почтили память погибших блокадников. Фото: Олег ЗОЛОТО

В дни памяти о блокаде Ленинграда в Мурманской области прошла акция «Живые голоса – в память об умолкнувших»: около 300 северян из разных уголков Заполярья прочитали больше 15 тысяч имен погибших в то страшное время.

- Я благодарю всех участников записи имен блокады из Мурманской области. Отличительная особенность региона в том, что область участвует в акции не первый год и работа не останавливается, продолжается участие в чтении имен всех погибших в блокаду. Всем огромное спасибо! – отметил идейный вдохновитель акции Юрий Вульф.

Напомним: 28 января в парке «Патриот» под Мурманском презентовали новые дистанции с препятствиями: «Тайфун» и «Вихрь». Первыми на полосу вышли участники гонки «Герои Севера», всего 46 человек, в том числе военнослужащие, учащиеся заполярного филиала Нахимовского училища и девушки из различных спортивных и патриотических объединений.

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