Жительница Смоленска пришла в пижаме в мурманский гипермаркет и устроила дебош

Из гипермаркета, что находится на проспекте Ленина в Мурманске, росгвардейцам поступил тревожный сигнал. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из гипермаркета, что находится на проспекте Ленина в Мурманске, росгвардейцам поступил тревожный сигнал. Выехав на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что в магазине устроила дебош неадекватная посетительница. Она пришла туда в пижаме.

- Девушка громко кричала, вела себя вызывающе и выражалась матом. На замечания она не реагировала, и покинуть помещение отказывалась, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

21-летнюю уроженку Смоленска задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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