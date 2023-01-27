Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов: «Произошел разлом целостного технологического мира»

Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов. Фото: ПАО Ростелеком

2020 год для многих изменил привычный уклад жизни, встряхнул бизнес. В 2022 году с началом СВО и, как следствие, санкциями в различных сферах снова произошли масштабные изменения, ставшие для одних толчком к развитию, а для других – стихийным бедствием. И большому количеству людей хочется заглянуть в будущее и понять, что оно нам готовит. Пожалуй, один из самых надежных способов это сделать - довериться мнению экспертов информационно-технической отрасли, которые смотрят на мир через призму трендов, технологий, закономерностей. О том, каким будет 2023 год для ИТ-отрасли России, рассказал на традиционной закрытой встрече старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Далекий горизонт планирования, с учетом того, как быстро меняется мир вокруг, не так интересен, как возможность посмотреть на возможное течение ближайших месяцев.

- В 2022 году мы наблюдали явление: тренды и сервисы появлялись так быстро, что предыдущие не успевали уйти. Поэтому они уже не сменяют друг друга, а наслаиваются. Произошел разлом целостного технологического мира, и закладываются основы нового порядка, когда технологии не будут доступны, как сейчас, ИТ-сообщество и сервисы сегментируются, - отмечает Кирилл Меньшов.

2020 год для многих изменил привычный уклад жизни, встряхнул бизнес. Фото: ПАО Ростелеком

Для различных инновационных проектов и стартапов настали не лучшие времена, пристальное внимание сейчас к более крупным проектам, серьезным разработкам, в том числе для обеспечения информационной безопасности в стране. В 2022 году различные виртуальные ресурсы столкнулись с масштабными атаками извне, которые продолжаются и сейчас.

Одни из главных трендов 2023 года – это импортозамещение и импортонезависимость. К тому, что Россия может оказаться в технологической изоляции, многие компании готовились задолго до событий 2022-го, но работы предстоит еще много.

- Мы видим много вызовов, которые нельзя оставлять в стороне. Еще недавно ИТ-отрасль в России была перегрета, росли зарплаты, но в прошлом году многие специалисты покинули Россию, что еще больше показало дефицит кадров. Компании создают удаленные и территориально распределенные команды, - продолжает Кирилл Меньшов. – Также мы видим, что одни технологии, которые еще недавно казались перспективными, уже устарели, а другие, наоборот, вырываются вперед. Активно развивается промышленный интернет, сохраняется тренд на умные устройства, генеративные алгоритмы, больше перспектив у управления людьми и процессами при помощи искусственного интеллекта, мир уходит в 5G, появляется все больше частных LTE-линий. Компании вынуждены быстро подстраиваться под актуальные процессы, чтобы не выпасть из экосистемы. Данных становится все больше, и это показывает необходимость строить распределенные хранилища, научиться жить, понимая, что данные невозможно структурировать на 100%.

Еще одна проблема, которая пройдет через 2023 год, - это финансовый вопрос. Фото: ПАО Ростелеком

Еще одна проблема, которая пройдет через 2023 год, - это финансовый вопрос. Все поставленные задачи, в том числе и государственные – та же импортонезависимость, требуют серьезных вложений, но, скорее всего, они будут ограничены. Также многие компании будут работать в условиях «ножниц»: санкции и другие процессы приводят к удорожанию приобретения оборудования и его логистики, при этом тарифы сотовой связи в России остаются одними из самых низких в мире и не могут расти такими же темпами, как инфляция, не вызывая социального шока.

- При этом хочется отметить, что ситуация может резко измениться, но пока прогноз на 2023 год есть, и довольно понятный. Многие тренды сохраняются с прошлых лет, и мы видим направление работы, - резюмирует Кирилл Меньшов.

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