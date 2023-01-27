Водителя, по вине которого в ДТП в Мурманской области погибли три ребенка, проверяют на алкоголь и наркотики

После смертельной аварии возбудили уголовное дело. Фото: СКР по Мурманской области
30 декабря 2022 года на 1201 километре федеральной трассы «Кола» произошло смертельное ДТП. У Ковдора столкнулись Volkswagen и грузовик, погибли трое детей: 2011, 2017 и 2019 годов рождения. Водителя микроавтобуса и еще одного взрослого, находившегося в машине, госпитализировали.
В отношении водителя возбудили уголовное дело, сейчас он находится под стражей.
- По версии следствия, мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, допустил его выезд на полосу встречного движения, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Водителя Volkswagen проверяют на алкоголь и психотропные вещества.
Напомним: родственники погибших детей ищут очевидцев аварии.
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