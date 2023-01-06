В Мурманской области ищут очевидцев аварии с тремя погибшими детьми

Родственники погибших ищут очевидцев происшествия, просят рассказать о случившемся. Фото: следком МО

30 декабря на 1201 километре автодороги Р-21 «Кола», в районе отворотки на Ковдор, произошло страшное ДТП - Volkswagen лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Авария унесла жизни троих детей, еще два человека были госпитализированы.

Родственники погибших ищут очевидцев происшествия, просят рассказать о случившемся.

- Интересует любая информация: до, во время и после аварии. Комментарии о самом участке дороги и его состоянии также буду ценным, - написала в группу «Мурманск ДТП ЧП» Юлия Музалева, выступающая от лица пострадавшей семьи.

Те, кто обладает информацией, могут написать Юлии в личные сообщения.

Напомним: водители рассказали, чем опасен участок федеральной трассы «Кола», где произошло ДТП с тремя погибшими детьми.

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