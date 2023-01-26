Из-за непогоды на ярмарке «Наша рыба» в Мурманске не будет охлажденной трески

28 января купить недорогие дары моря можно будет в ТРЦ «Форум» в Мурманске и в Кандалакше вблизи кинотеатра «Нива». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Плохая погода, из-за которой ограничили выход судов на промысел в Баренцево море, внесла коррективы в работу ярмарки «Наша рыба». Как сообщили организаторы, в ближайшую субботу охлажденная рыба на ярмарке будет представлена в сниженном объеме.

- В Мурманске не будет охлажденной трески, а в Кандалакше в ассортименте будет представлена замороженная и копченая рыба, а также пресервы, - уточнили в АНО «Мурманконгресс».

28 января купить недорогие дары моря можно будет в ТРЦ «Форум» в Мурманске и в Кандалакше вблизи кинотеатра «Нива».

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