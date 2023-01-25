В Печенгском округе ограничат выход судов в Баренцево море

В Печенгском округе ограничен выход маломерных судов в Баренцево море из-за плохой погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Печенгском округе ограничен выход маломерных судов в Баренцево море из-за плохой погоды.

Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, запрет будет действовать с 23.00 25 января до 13.00 28 января на территории Печенги и Лиинахамари.

Напомним: выход судов в море также ограничили в Кольском районе и Островном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru