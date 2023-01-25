В Печенгском округе ограничат выход судов в Баренцево море

В Печенгском округе ограничен выход маломерных судов в Баренцево море из-за плохой погоды.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Печенгском округе ограничен выход маломерных судов в Баренцево море из-за плохой погоды.
Как сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области, запрет будет действовать с 23.00 25 января до 13.00 28 января на территории Печенги и Лиинахамари.
Напомним: выход судов в море также ограничили в Кольском районе и Островном.
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