В Кольском районе и Островном ограничили выход судов в Баренцево море

Выход маломерных судов в Баренцево море ограничен. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кольском районе и Островном из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Выход маломерных судов в Баренцево море ограничен.

Так, в ЗАТО Островной запрет на выход судов действует с 11.00 23 января до 00.00 26 января. В Кольском районе - с 15.00 23 января до 24.00 25 января.

Напомним: 23 января из-за сильного ветра и переметов закрывают дорогу на Териберку.

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