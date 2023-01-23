23 января из-за сильного ветра и переметов закрывают дорогу на Териберку

Как и ожидалось, 23 января из-за плохой погоды будет закрыт проезд по дороге на Териберку.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Как и ожидалось, 23 января из-за плохой погоды будет закрыт проезд по дороге на Териберку. Об ухудшении метеоусловий предупредили еще на выходных.
- Автоподъезд к селу с 0 по 38 километры будет закрыт для движения автомобильного транспорта по погодным условиям (сильный ветер, отсутствие видимости) с 16.00 и до улучшения погоды, - сообщили в оперштабе Мурманской области.
Водителей просят уточнять информацию о состоянии дороги по телефону 8(8152)214-070.
Как предупредили в МЧС по Мурманской области, сильный юго-западный ветер ожидается также 24 января.
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