23 января из-за сильного ветра и переметов закрывают дорогу на Териберку

Как и ожидалось, 23 января из-за плохой погоды будет закрыт проезд по дороге на Териберку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как и ожидалось, 23 января из-за плохой погоды будет закрыт проезд по дороге на Териберку. Об ухудшении метеоусловий предупредили еще на выходных.

- Автоподъезд к селу с 0 по 38 километры будет закрыт для движения автомобильного транспорта по погодным условиям (сильный ветер, отсутствие видимости) с 16.00 и до улучшения погоды, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Водителей просят уточнять информацию о состоянии дороги по телефону 8(8152)214-070.

Как предупредили в МЧС по Мурманской области, сильный юго-западный ветер ожидается также 24 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru