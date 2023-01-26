Между Кильдинстроем и Шонгуем произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими

Днем 26 января Между Кильдинстроем и Шонгуем произошла авария с участием трех автомобилей. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 26 января Между Кильдинстроем и Шонгуем произошла авария с участием трех автомобилей. На 1370 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись Renault, LADA и Volkswagen.

- В ДТП два пассажира автомобиля Volkswagen, водитель и пассажир LADA и водитель Renault, получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru