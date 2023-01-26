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НовостиПроисшествия26 января 2023 13:53

Между Кильдинстроем и Шонгуем произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими

Последствия аварии сняли на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Днем 26 января Между Кильдинстроем и Шонгуем произошла авария с участием трех автомобилей. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 26 января Между Кильдинстроем и Шонгуем произошла авария с участием трех автомобилей. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 26 января Между Кильдинстроем и Шонгуем произошла авария с участием трех автомобилей. На 1370 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись Renault, LADA и Volkswagen.

- В ДТП два пассажира автомобиля Volkswagen, водитель и пассажир LADA и водитель Renault, получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются.

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