В Мурманске пройдет благотворительный фестиваль в поддержку СВО «Я – русский!»

Гостей ждет концерт с участием творческих коллективов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
27 января во Дворце культуры имени С.М. Кирова в Мурманске состоится благотворительный фестиваль в поддержку СВО «Я – русский!». Его посетит губернатор Андрей Чибис.
Гостей ждет концерт с участием творческих коллективов.
Также на мероприятии с 17.00 до 19.00 будет работать пункт сбора гуманитарной помощи и ярмарка сувениров.
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