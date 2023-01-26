В Мурманске пройдет благотворительный фестиваль в поддержку СВО «Я – русский!»

Гостей ждет концерт с участием творческих коллективов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 января во Дворце культуры имени С.М. Кирова в Мурманске состоится благотворительный фестиваль в поддержку СВО «Я – русский!». Его посетит губернатор Андрей Чибис.

Гостей ждет концерт с участием творческих коллективов.

Также на мероприятии с 17.00 до 19.00 будет работать пункт сбора гуманитарной помощи и ярмарка сувениров.

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