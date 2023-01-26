Мурманская область будет развивать сотрудничество с Бразилией

Губернатор отметил, что наш регион имеет большой потенциал для развития в разных сферах. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске прошла встреча губернатора Андрея Чибиса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соаресом. Они обсудили сотрудничество и развитие партнерских отношений.

Андрей Владимирович отметил, что есть возможность сотрудничать в части технологического обмена, научной деятельности.

- У нас работает институт по изучению биоресурсов, который может стать опорной точкой в нашем научном партнерстве. Также предлагаю рассмотреть сотрудничество в части высшего образования, — сказал он.

Родриго де Лима Баэна Соарес поблагодарил губернатора за прием и подчеркнул, что Бразилия готова развиваться вместе по многим направлениям. Посол отметил, что в первую очередь интересуют торговля и инвестиции.

- Я вижу, что у вас хорошие энергетические возможности для реализации различных проектов. Также созданы особые условия для инвесторов, это очень важно, — сказал представитель Бразилии.

Стороны договорились о работе с компаниями Бразилии и Мурманской области для определения дополнительных точек развития промышленности.

После переговоров Андрей Чибис пригласил посла на юбилей Мурманской области, который пройдет в конце мая.

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