В Мурманске открылось молодежное пространство «СОПКИ.21А»

В День студента в Мурманске открылось новое молодежное пространство с творческим акцентом - «СОПКИ.21А». Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В Мурманске 25 января открылось новое молодежное пространство с творческой изюминкой - «СОПКИ.21А». Площадку, которая развернулась на базе Центра современного искусства, посетил губернатор Андрей Чибис.

Площадку, которая будет работать на базе и в коллаборации с Центром современного искусства, посетил губернатор Андрей Чибис. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

- Мы первый регион, который создал серию бесплатных мест различной направленности для молодежи. Это уже 25-е пространство в области, и оно получилось классным, атмосферным, стильным, здесь есть все для творческих ребят, для самовыражения, – отметил Андрей Владимирович.

Так, на новой площадке установили профессиональное звуковое и осветительное оборудование, экран, также есть зрительный зал, гримерки, зоны для мастер-классов и лектории, кофейная зона. Можно проводить разноформатные мероприятия численностью до 200 человек.

Напомним: осенью в Мурманске открылись «СОПКИ» на улице Марата.

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