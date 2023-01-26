В Заполярном сгорели дотла гараж и LADA Priora

Фото: vk.com/murman01

Вечером 25 января в Заполярном случился пожар в автогородке на улице Терешковой. На месте происшествия в течение нескольких часов работали спасатели.

- В одном из гаражей полностью обгорели потолок, пол, стены, ворота, бытовые вещи, инструменты на общей площади 40 квадратных метров, эвакуирован автомобиль LADA Priora, сгоревший полностью. Из соседнего гаража эвакуирован Nissan, который огнем не поврежден, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины случившегося и ущерб устанавливаются.

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