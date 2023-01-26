Жителя Мурманска отправили в колонию за долги по алиментам

Постановление суда в законную силу не вступило. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителю Мурманска, который не платил алименты на содержание своих детей, изменили наказание на более суровое. Ранее мужчину приговорили к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

- Мужчина неоднократно уклонялся от исправительных работ, по выданным предписаниям на работу не являлся, после чего его предупреждали, что могут заменить наказание более строгим, - сообщает прокуратура Мурманской области.

В итоге мурманчанин получил 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Постановление суда в законную силу не вступило.

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