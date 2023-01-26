У Лавны «МАЗ» врезался в мост и столкнулся с Ford Mondeo

Вечером 25 января на 1406 километре федеральной дороги «Кола» произошло ДТП с пострадавшими. Фото: vk.com/szrpso

Вечером 25 января на 1406 километре федеральной дороги «Кола» произошло ДТП с пострадавшими. У реки Лавны самосвал «МАЗ» с поднятым кузовом наехал на недостроенный железнодорожный мост.

У реки Лавны самосвал «МАЗ» с поднятым кузовом наехал на недостроенный железнодорожный мост. Фото: vk.com/szrpso

- После этого с грузовиком столкнулся двигавшийся в попутном направлении легковой Ford Mondeo. В результате ДТП пострадали водители транспортных средств: водитель грузовика госпитализирован, водитель легкового автомобиля осмотрен медиками на месте происшествия, - сообщили в Мурманском АКАСЦ - филиале СЗРПСО МЧС России.

Информация о ДТП поступила около девяти вечера. Фото: vk.com/szrpso

Информация о ДТП поступила около девяти вечера.

Напомним: утром 23 января в Мурманской области произошло ДТП с участием дикого животного. Случилось оно в 8.10 на десятом километре дороги Кировск-Коашва.

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