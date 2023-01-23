Под Кировском сразу три машины сбили одного лося

Сохатый погиб, но никто из водителей не пострадал, только машины. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

Утром 23 января в Мурманской области произошло ДТП с участием дикого животного. Случилось оно в 8.10 на десятом километре дороги Кировск-Коашва.

- Водитель Hyundai при движении со стороны Коашвы допустил наезд на лося, вскоре водитель «Лада», который двигался во встречном направлении, допустил повторный наезд на животное, после чего Chevrolet, также ехавший со стороны Коашвы, также допустил наезд на дикое животное, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Сохатый погиб, но никто из водителей не пострадал, только машины. По факту аварии прокуратура проводит проверку.

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