Сотрудника администрации Полярных Зорь уволили после получения взятки в 200 тысяч рублей

Сейчас обвиняемый в получении взятки муниципальный служащий уволен. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в отношении начальника одного из отделов администрации Полярных Зорь возбудили уголовное дело за получение взятки. 10 ноября он в рабочее время получил 200 тысяч рублей от директора общества с ограниченной ответственностью за содействие в приобретении муниципального имущества.

Обвиняемого заключили под стражу, но до недавнего момента он сохранял свое рабочее место.

- В целях соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции прокурором города в адрес главы Полярных Зорь было направлено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос об увольнении заключенного под стражу сотрудника в связи с утратой доверия, - сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас обвиняемый в получении взятки муниципальный служащий уволен.

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