Сотрудник администрации Полярных Зорь получил взятку в 200 тысяч рублей

Чиновника взяли под стражу, при этом он все еще является работником администрации. Фото: Анастасия Осипова

В Полярных Зорях расследуют уголовное дело в отношении начальника отдела имущественных отношений и муниципального контроля администрации Полярных Зорь. Тот получил взятку в крупном размере.

Так, 10 ноября в рабочее время сотрудник мэрии, сознательно нарушая установленные законодательством запреты, получил взятку в 200 тысяч рублей за содействие в приобретении муниципального имущества.

Чиновника взяли под стражу, при этом он все еще является работником администрации.

- В адрес главы Полярных Зорь внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос об увольнении заключенного под стражу сотрудника из-за утраты доверия, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Рассмотрение представления контролируется.

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