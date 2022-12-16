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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 12:45

Сотрудник администрации Полярных Зорь получил взятку в 200 тысяч рублей

Мужчину заключили под стражу, но при этом не уволили
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Чиновника взяли под стражу, при этом он все еще является работником администрации.

Чиновника взяли под стражу, при этом он все еще является работником администрации.

Фото: Анастасия Осипова

В Полярных Зорях расследуют уголовное дело в отношении начальника отдела имущественных отношений и муниципального контроля администрации Полярных Зорь. Тот получил взятку в крупном размере.

Так, 10 ноября в рабочее время сотрудник мэрии, сознательно нарушая установленные законодательством запреты, получил взятку в 200 тысяч рублей за содействие в приобретении муниципального имущества.

Чиновника взяли под стражу, при этом он все еще является работником администрации.

- В адрес главы Полярных Зорь внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос об увольнении заключенного под стражу сотрудника из-за утраты доверия, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Рассмотрение представления контролируется.

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