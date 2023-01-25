Губернатор Мурманской области провел встречу с послом Бразилии в России

Как отметил губернатор, Бразилия может стать одним из основных внешнеторговых партнеров Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области

25 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с послом Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соаресом. На ней обсудили различные вопросы, в том числе экономическое сотрудничество Заполярья со страной.

- Например, потенциал Кольского научного центра РАН можно использовать для научных исследований Бразилии в агросекторе. Также обсудили взаимодействие в сфере высшего образования в рамках Сетевого Университета БРИКС, проведение морских геофизических работ на бразильском шельфе и выращивание аквакультур в водах тёплых течений Мирового океана, - сообщил Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, Бразилия может стать одним из основных внешнеторговых партнеров Мурманской области. Тем более, что Бразилия высказывает интерес к этому процессу.

Напомним: с 17 по 19 октября в Сан-Паулу в Бразилии проходила выставка Sea Food Show Latin America 2022 для компаний, специализирующихся на продаже морепродуктов, участие в которой приняло предприятие из Мурманской области. Одним из ее результатов стало решение экспортировать в страну мурманскую треску. Эксперты считают, что шаг будет экономически выгодным.

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