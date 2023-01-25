В поселке Белое море построят новый ФАП

Медицинскую помощь в поселке получают 368 взрослых и 47 детей. Прием жителей ведет фельдшер. Фото: Олег УКЛАДОВ

В населенном пункте Белое Море, что находится в Кандалакшском районе, появится новый ФАП. Медучреждение планируется построить взамен старого, которое находится в приспособленных помещениях.

- Поставка и монтаж предусмотрены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, - отметили в минздраве Мурманской области.

Медицинскую помощь в поселке получают 368 взрослых и 47 детей. Прием жителей ведет фельдшер.

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