В районе Североморска пассажирский автобус съехал в кювет

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

25 января на 20-м километре автоподьезда к Североморску произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. МАЗ по неустановленным причинам съехал в придорожный кювет по ходу движения.

- В данном происшествии никто из пассажиров не пострадал, в медицинской помощи не нуждаются. От оформления ДТП водитель отказался, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Водитель ожидает техническую помощь, а затем продолжит движение по маршруту.

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