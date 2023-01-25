В Мурманской области будут искать опасных лесных вредителей

В 2022 году специалисты Россельхознадзора в 29 случаях выявили карантинные объекты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области начинается мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории региона. Как сообщили в Североморском управлении Россельхознадзора, всего будет обследовано 87 подкарантинных объектов на общей площади более 30 тысяч гектар.

Особое внимание уделят мониторингу лесных угодий и площадок временного хранения древесины по опасным вредителям леса - усачам рода Monochamus, непарному и сибирскому шелкопряду.

- На складах, предназначенных для хранения подкарантинной продукции, специалисты установят феромонные ловушки для выявления вредителей - капрового жука и картофельной моли. Также продолжатся обследования тепличного комплекса в Мурманске, где установлена карантинная фитосанитарная зона по западному цветочному трипсу, - отметили в ведомстве.

В 2022 году специалисты Россельхознадзора в 29 случаях выявили карантинные объекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru