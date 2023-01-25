Стало известно, какие дороги отремонтируют в Мурманской области в 2023 году

Подрядчики приступят к ремонту в строительный сезон, ориентируясь на погодные условия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стало известно, какие региональные дороги будут отремонтированы в 2023 году в Мурманской области. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, ремонт ждет автодорогу Мишуково – Снежногорск (ориентировочно 15 км), автодорогу Пиренга – Ковдор (5,65 км) и дорогу Кола – Мурмаши (4,5 км).

- Будут выполняться работы по расчистке полосы отвода от кустарника и мелколесья, срезке существующего покрытия, устройству верхнего слоя дорожной одежды, планировке обочин и нанесению горизонтальной дорожной разметки, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Подрядчики приступят к ремонту в строительный сезон, ориентируясь на погодные условия.

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