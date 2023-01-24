С жителя Мурманска в бюджет РФ взыщут 1,6 миллиона отмытых через систему «Биткоин» рублей

Северянин занимался незаконным оборотом наркотиков.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура Ленинского административного округа Мурманска направил в суд иск о взыскании с жителя областного центра 1,6 миллиона рублей в бюджет РФ.
Северянин занимался незаконным оборотом наркотиков.
- Стремясь сохранить в тайне криминальный характер происхождения полученных денежных средств, придав видимость правомерности их приобретения, осужденный совершил финансовые операции с полученными денежными средствами с использованием сервиса пиринговой платежной системы «Биткоин», - уточнили в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск.
Напомним: жителя Мурманской области обманули на 9,5 миллиона рублей. Северянин думал, что инвестирует в биткоины.
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