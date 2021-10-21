Жителя Мурманской области обманули на 9,5 миллиона рублей

Житель Мурманской области из-за мошенников потерял 9,5 миллиона рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Житель Мурманской области из-за мошенников потерял 9,5 миллиона рублей.
- Думая, что зарабатывает на биткоинах, он вкладывал свои деньги, брал кредиты, - рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров.
Всего с начала 2021 года в регионе зафиксировали свыше 2 тысяч киберпреступлений.
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