Жителя Мурманской области обманули на 9,5 миллиона рублей

Житель Мурманской области из-за мошенников потерял 9,5 миллиона рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманской области из-за мошенников потерял 9,5 миллиона рублей.

- Думая, что зарабатывает на биткоинах, он вкладывал свои деньги, брал кредиты, - рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров.

Всего с начала 2021 года в регионе зафиксировали свыше 2 тысяч киберпреступлений.

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