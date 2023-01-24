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НовостиОбщество24 января 2023 11:35

На улице Туристов в Мурманске ограничат движение авто

Запрет будет действовать 25 января
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Планируется, что запрет будет действовать с 8.00 до 17.00 25 января.

Планируется, что запрет будет действовать с 8.00 до 17.00 25 января.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске ограничат движение транспорта на улице Туристов. Об этом сообщили в администрации города.

Планируется, что запрет будет действовать с 8.00 до 17.00 25 января.

Напомним: дорогу на Териберку открыли для проезда. Ранее направление закрыли из-за переметов.

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