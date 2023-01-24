На улице Туристов в Мурманске ограничат движение авто

Планируется, что запрет будет действовать с 8.00 до 17.00 25 января.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске ограничат движение транспорта на улице Туристов. Об этом сообщили в администрации города.
Планируется, что запрет будет действовать с 8.00 до 17.00 25 января.
Напомним: дорогу на Териберку открыли для проезда. Ранее направление закрыли из-за переметов.
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