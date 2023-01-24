Дорогу на Териберку открыли для проезда

Ранее направление закрыли из-за переметов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 23 января дорогу на Териберку закрыли из-за непогоды: сильный ветер заметал полотно и делал поездки опасными. Перекрытие длилось несколько часов.

- 24 января с 01.00 открыт для движения участок автодороги Кола - Серебрянские ГЭС с 32 по 135 километры и автоподъезд к селу Териберка с 0 по 38 километры, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: утром 23 января в Мурманской области произошло ДТП с участием дикого животного. Случилось оно в 8.10 на десятом километре дороги Кировск-Коашва.

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