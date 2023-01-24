В Мурманской области составили портрет безработного

В начале 2023 года на учете в центрах занятости состоят 3454 человека . Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,8%. В регионе создано 23 тысячи вакансий.

Как сообщил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, на начало 2023 года на учете в центрах занятости состоят 3454 человека. В минсоцтруда региона составили портрет безработного в Заполярье: 53% северян, у которых в трудовой книжке пока нет никакой отметки, это женщины; средний возраст – 37 лет; 41% не имеет профессионального образования; 51% уволился по собственному желанию; 52% в среднем находятся без работы 3,5 месяца.

Напомним: в Заполярье успешно борются с безработицей. На рынке труда помогут и школьникам, и взрослым, и самозанятым.

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