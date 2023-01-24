В Мурманске пройдет традиционный праздник «Здравствуй, солнце!»

29 января на Пяти Углах в Мурманске состоится традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 января на широте Мурманска закончилась полярная ночь. Пусть пришедшие в этот день на Солнечную горку северяне в этот день не увидели первые лучи, но все же в городе становится все светлее и светлее.

29 января на Пяти Углах в Мурманске состоится традиционный праздник «Здравствуй, солнце!».

- Городские учреждения культуры и дополнительного образования подготовили программу для всей семьи и готовы поделиться солнечным настроением, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: в Мурманской области на новогодних праздниках отдохнуло 87 тысяч человек. Самым популярным местом у туристов стал кластер «Хибины».

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