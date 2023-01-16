В Мурманской области на новогодних праздниках отдохнуло 87 тысяч человек

В Мурманской области на новогодние праздники отдохнули на 16% больше гостей, чем в 2022 году. Фото: Олег ФИЛОНОК

На новогодних праздниках 2023 года в Мурманской области отдохнулись 87 тысяч человек, что на 16% больше, чем в 2022-м. В это число входят как туристы, так и северяне. Самым популярным местом для посещения стал кластер «Хибины», на который пришлось 44 тысяч гостей.

- В отелях остановились 15 тысяч человек, мурманские отели отметили степень загрузки до 15%. Набирают популярность другие объекты, например, природный парк «Териберка», который только по официальным данным посетили 4,5 тысячи человек. Фестиваль «Зимандра» посетило 6 тысяч человек. Мончегорск не самое туристическое направление, но такие мероприятия дают иное качество жизни и притягивают туристов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, в регионе на фоне растущего туристического интереса и для того, чтобы местные жители также могли качественно отдыхать, будут развивать инфраструктуру и мероприятия.

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