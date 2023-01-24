В Кировске спасают лису, которую сбила машина

Утром 22 января под Кировском машина сбила лису, при этом водитель даже не остановился проверить, выжило ли животное. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

Утром 22 января под Кировском машина сбила лису, при этом водитель даже не остановился проверить, выжило ли животное.

К счастью, рыжую красавицу, ползущую по дороге, заметили другие автолюбители, а потом к ее спасению подключились зооволонтеры. Лисичку свозили на рентген в Мурманск, результат оказался неутешительным.

- У нее перелом позвоночника в грудном отделе. Будет инвалидом. Откликнулась семья, чтобы взять на передержку. Сейчас главное наблюдать за динамикой, аппетитом и прочими жизненными функциями. Уже адаптируется дома, привыкает к людям, - рассказали в группе «Помощь бездомным животным "Хибинский Бродяга"» (12+).

Напомним: ветеринар из Архангельска спасла и выходила бульдога на колесиках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru