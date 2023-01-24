Прокуратура Мурманской области взыскала почти 9 миллионов рублей за ущерб водным биоресурсам

Работа по возмещению ущерба, причиненного злоумышленниками водным биоресурсам России, продолжается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В минувшем году прокуратура Мурманской области направила в суды 67 исков на общую сумму 8,8 миллиона рублей для возмещения ущерба водным биоресурсам и устранения нарушений закона об охране рыболовства.

- Всего был рассмотрен и удовлетворен 81 иск (с учетом ранее поданных) на общую сумму 10,8 миллиона рублей, - отметили в ведомстве.

Также прокуроры направили в суды 54 административных иска о признании информации со способами изготовления электроудочек и остроги, запрещенной к распространению.

Работа по возмещению ущерба, причиненного злоумышленниками водным биоресурсам России, продолжается.

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