Четыре управляющие компании Мурманской области оштрафованы на 930 тысяч рублей

Четыре управляющие компании Мурманской области привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Четыре управляющие компании Мурманской области привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Речь идет об ООО «УК Заполярная Цитадель», ООО «МУЖСК», генерального директора ООО «УК Буревестник» и ООО «КОМФОРТ».

- По ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и по статье 7.22 КоАП РФ они оштрафованы на общую сумму в 930 тысяч рублей, - сообщили в министерстве государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Напомним: гендиректору управляющей компании Апатитов «УК "Престиж"» вынесли приговор за присвоенные полтора миллиона рублей, перечисленные жильцами по квитанциям за электроэнергию. Деньги должны были направить ресурсоснабжающей организации, а именно АО «АтомЭнергоСбыт», однако этого так и не произошло.

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