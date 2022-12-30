Управляющая компания из Апатитов присвоила себе полученные от жильцов полтора миллиона рублей

Приговор вступил в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Гендиректору управляющей компании Апатитов «УК "Престиж"» вынесли приговор за присвоенные полтора миллиона рублей, перечисленные жильцами по квитанциям за электроэнергию. Деньги должны были направить ресурсоснабжающей организации, а именно АО «АтомЭнергоСбыт», однако этого так и не произошло.

Деньгами гендиректор распоряжалась по своему усмотрению с 2017 по 2020 год, сообщает прокуратура Мурманской области.

Суд признал женщину виновной по части 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества, путем злоупотребления доверием) и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере ЖКХ на два года.

Приговор вступил в законную силу.

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