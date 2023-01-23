Прокуратура проводит проверку после пожара в деревянном доме в Мурманске

Установление обстоятельств и причин пожара находится на контроле прокуратуры. Фото: vk.com/mchs_murmansk
23 января в Мурманске случился пожар в деревянном доме на улице Сполохи, 6. Языки пламени объяли крышу здания, спасатели эвакуировали 16 человек.
В прокуратуре Мурманской области сообщили, что здание признали аварийным в 2015 году, но не расселили.
- Прокуратура Октябрьского округа инициировала проверку по вопросу расселения людей из непригодного для проживания жилья, - сообщили в ведомстве.
Установление обстоятельств и причин пожара находится на контроле прокуратуры.
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