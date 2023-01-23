В Мурманске из горящего дома с мягкими игрушками эвакуировали 16 человек

На месте пожара продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. Фото: скин видео vk.com/murmanskgroup

Днем 23 января в Мурманске вспыхнул двухэтажный деревянный дом на улице Сполохи, 6. В городе он знаменит тем, что снаружи обвешан мягкими игрушками. По предварительной информации, загорелась крыша здания, пожар сняли на видео.

- В 13.37 ликвидировано открытое горение. С места происшествия эвакуировали 16 человек, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, - сообщила «КП»-Мурманск» начальник пресс-службы МЧС региона Дина Рыгина.

На месте пожара продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

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