Школьникам выдают Единую карту жителя Мурманской области

Небанковская карта выдается организовано и по согласованию с учебным заведением. Фото: gov-murman.ru/

В мурманских школах учащимся выдают Единую карту жителя Мурманской области. Так, ее обладателями уже стали ребята из гимназии №1.

Школьники получают небанковскую карту, на которую записано транспортное приложение системы учета оплаты проезда в общественном транспорте с тарифом «Льготный электронный кошелек».

- Карта позволит сэкономить деньги на поездках в автобусах и троллейбусах. Так, для школьников и студентов действует скидка 50% на внутригородских маршрутах и 60% – на пригородных, - сообщили в минцифры Мурманской области.

Также в министерстве сообщили, что готовы создать сервис, который позволит оплачивать питание в школьной столовой через ЕКЖ.

Чтобы оформить Единую карту жителя региона, родителям нужны два документа – паспорт и СНИЛС ребенка. На их основе заполняются согласие на обработку персональных данных и заявление на получение ЕКЖ. Сейчас небанковская карта выдается организовано и по согласованию с учебным заведением.

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