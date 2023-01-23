Сборная поселка Африканда прошла в Высшую лигу КВН

По итогам второго тура Сборная поселка Африканда прошла в Высшую лигу, поэтому северян покажут по Первому каналу. Фото: Мурманская лига КВН

В Сочи стали известны результаты фестиваля «КиВиН-2023», участие в котором принимали семь команд из Мурманской области.

По итогам второго тура Сборная поселка Африканда прошла в Высшую лигу, поэтому северян покажут по Первому каналу.

- Спустя всего лишь два года после Снежногорска наш регион снова будет представлен в Высшей КВН! - сообщили в Мурманской лиге КВН.- Есть еще Первая и Международная лиги, их состав объявят чуть позже!

Еще один коллектив - «Имени Янковского» - прошла в Премьер лигу, которую могут показать по СТС.

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