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НовостиОбщество14 января 2023 9:41

Семь команд будут представлять Мурманскую область на фестивале «КиВиН» в Сочи

Результаты первого тура станут известны 18 января
Ника СВЕТЛОВА
Мурманскую область в Сочи представят семь команд. Фото: Мурманская Лига КВН

Мурманскую область в Сочи представят семь команд. Фото: Мурманская Лига КВН

12 января в Сочи стартовал фестиваль «КиВиН», который объединяет сотни команд и дает им возможность стартовать в различные лиги.

В этом году на него заявилось свыше 400 коллективов, в том числе семь, представляющих Мурманскую область: «Заполярье» (Мурманск, победители Кубка губернатора Мурманской области), «ШПРОТЫ» (Мурманск, победители сезона 2022 Мурманской Лиги), «Сборная Заозерска» (ЗАТО Заозерск), «Я так больше не МАГУ» (Мурманск), «Для Вас» (Мурманск), «Спасатели Бывают Разные» (Мурманск), «Имени Янковского» (сборная Мурманска и Ростова-на-Дону).

- Конкурсная часть фестиваля состоит из двух туров. В первом туре принимают участие все зарегистрированные команды, во второй попадают коллективы, которые прошли редакторский отбор, - сообщили в комитете молодежной политики Мурманской области.

Прошли ли северяне во второй тур, станет известно 18 января.

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