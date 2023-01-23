В Апатитах водитель рейсового автобуса сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

Утром 23 января в Апатитах в ДТП попала 12-летняя девочка, которая шла в школу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 23 января в Апатитах в ДТП попала 12-летняя девочка, которая шла в школу.

- В 08.35 на улице Ферсмана у дома №25 водитель рейсового автобуса «Лиаз», следовавшего по маршруту №128, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Ребенка госпитализировали.

Напомним: днем 23 января поступила информация о ДТП на дороге Коашва-Кировск: здесь водитель сбил лося. Животное не выжило.

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