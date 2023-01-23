38 домов в Мурманске остались без холодной воды из-за аварии

В Мурманске из-за аварии прекращена подача холодной воды в 38 домов на улицах Павлова, Радищева, Рогозерской, Фролова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске из-за аварии прекращена подача холодной воды в 38 домов на улицах Павлова, Радищева, Рогозерской, Фролова.

- Адрес производства работ - улица Планерная, 3 и улица Рогозерская, 2, - сообщили в «Мурманскводоканале». - Вода будет отсутствовать в период с 9.00 до 18.00.

В числе здания, оставшихся без коммунального блага, детский сад №82, воинская часть и автосалон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru