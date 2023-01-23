Прокуратура начала проверку после ДТП со сбитым лосем на дороге Коашва-Кировск

Водителю грозит выплата компенсации за сбитого лося в размере 80 тысяч рублей. Фото: Скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

Днем 23 января поступила информация о ДТП на дороге Коашва-Кировск: здесь водитель сбил лося. Животное не выжило.

- По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка по факту наезда автомобиля животное, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Водителю грозит выплата компенсации за сбитого лося в размере 80 тысяч рублей.

Напомним: на новогодних праздниках в Мурманской области зафиксировали два случая браконьерства. Во время обследования охотничьих угодий в Ловозерском и Кольском районах инспекторы обнаружили двух убитых лосей.

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