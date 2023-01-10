На новогодних праздниках в Мурманской области браконьеры убили двух лосей

На новогодних праздниках в Мурманской области зафиксировали два случая браконьерства. Фото: Павел КЛОКОВ

На новогодних праздниках в Мурманской области зафиксировали два случая браконьерства. Во время обследования охотничьих угодий в Ловозерском и Кольском районах инспекторы обнаружили двух убитых лосей.

- Нарушители в Ловозерском районе были установлены и добровольно проследовали в полицию вместе с инспекторами. Ущерб от незаконной охоты составил 480 тысяч рублей. Все составленные материалы и изъятые животные переданы в УМВД РФ по Мурманской области для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статье 258 УК РФ «Незаконная охота», - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Всего во время рейдов установили 11 фактов нарушений.

Напомним: около девяти утра 4 января на 13-м километре дороги Апатиты-Кировск произошло ДТП из-за животного: машина столкнулась с лосем.

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