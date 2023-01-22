В Мурманске ГИБДД устанавливает личность водителя, катавшего сноубордистку по парковке у ТРЦ

Девушка каталась на сноуборде на парковке у ТРЦ. Фото: скриншот видео/t.me/groupmurmansk

В сети появилось видео, сделанное у торгово-развлекательного центра Plazma в Мурманске. Здесь на парковке водитель катал сноубордистку, которая схватилась за прикрепленный к машине трос.

- В ходе мониторинга Интернета обнаружено видео, на котором водитель автомобиля Audi нарушил требования ПДД. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление автомобиля и личности водителя, - сообщила представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: в соцсетях опубликовали видео опасного и зрелищного момента перед аварией. Водитель авто, решив заделаться голливудским трюкачом, проехался на двух колесах и улетел в кювет, устроив ДТП из трех машин.

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