Первый финалист «Лидеров Севера» получил назначение в Мурманской области

Мария Романова стала одним из финалистов кадрового конкурса. Фото: правительство Мурманской области

В 2022 году после перерыва состоялся кадровый конкурс «Лидеры Севера», в финал которого прошли 17 человек. Все они были включены в кадровый резерв, и в начале 2023 года объявлено о первом назначении.

- Мария Романова стала финалистом в треке «Государственное управление» и теперь возглавила Дирекцию особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области. Учреждение подведомственно министерству природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, - сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Ранее Мария Романова трудилась в Корпорации развития Мурманской области.

Напомним: на минувшей неделе министром энергетики и ЖКХ Мурманской области назначен Александр Кобытев. В ведомстве он трудился 12 лет.

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